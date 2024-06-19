MacRumors: Apple отложила разработку Vision Pro 2 в пользу выхода дешевого шлема

Компания Apple приостановила разработку второй версии премиальной гарнитуры дополненной реальности Vision Pro в пользу более доступной модели. Гигант сократил команду, работавшую над флагманским устройством, и приостановил заказы на компоненты.

Вместо этого Apple уделяет первостепенное внимание снижению затрат на производство существующего поколения Vision Pro и созданию улучшенного дисплея для грядущей бюджетной модели. По данным источников, разработка бюджетной версии очков с кодовым названием N109 началась еще в 2022 году. Целью было создать устройство с ценником на уровне флагманских iPhone — около 1600 долларов.

Однако выпуск устройства, изначально намеченный на конец 2024 года, задерживается из-за незавершенного прототипа. Теперь Apple стремится максимально снизить стоимость без ущерба для ключевых функций, что, вероятно, приведет к отсрочке релиза минимум до конца 2025 года.

Ожидается, что бюджетная модель будет оснащена дисплеями аналогичного качества, как у Vision Pro первого поколения, но будет иметь меньше камер, более простое крепление на голове и менее мощные динамики. Кроме того, устройство будет на треть легче флагманского собрата.

Это изменение приоритетов следует за недавним обновлением iOS 18 для iPhone, которое увеличило производительность смартфонов Apple на 25%.