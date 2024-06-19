 

Рубль крепнет к юаню из-за ограничений по экспорту из Китая

19.06.2024, 15:35, Разное
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Курс рубля к юаню растет на фоне опасений ухудшения ситуации с оплатой китайского импорта. Эксперты связывают укрепление российской валюты с новыми западными санкциями, которые затронули китайские компании, связанные с Россией.

Как отмечает профессор Высшей школы экономики, инвестиционный банкир Евгений Коган, китайский бизнес может предпринять меры предосторожности и отказаться от сотрудничества с российскими компаниями. В этом случае сокращение импорта из Китая в ближайшее время может привести к падению курса юаня.

Также на укрепление рубля влияет опасение относительно возможной остановки торговли китайской валютой на Московской бирже. Хотя пока нет оснований для этого, осторожные участники рынка уже могут готовиться к такому сценарию, считает Коган.

По мнению эксперта, резкое укрепление рубля может привести к тому, что власти временно отменят требование об обязательной продаже валютной выручки экспортерами. Кроме того, Банк РФ может сделать перерыв в покупке валюты.

В среду утром курс юаня впервые с мая 2023 года опустился ниже 11 рублей. Ранее аналитик спрогнозировал обменные курсы юаня, доллара и евро на следующую неделю.


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