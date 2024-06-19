Красноярец, заплативший гомеопату резаной бумагой, выиграл поданный против него иск в апелляционном суде

Житель Красноярска Евгений Балыков выиграл в суде иск, который подала против него частная клиника за неоплату услуг. Мужчина заплатил учреждению резаной бумагой вместо наличных рублей после того, как его направили к гомеопату с жалобами на подагру.

Балыков рассказал, что он сам имеет неоконченное медицинское образование, которого, по его словам, «более чем достаточно, чтобы понять подобный обман».

– Само наличие штатной должности гомеопата в учреждении, позиционирующем себя в качестве медицинского, – это уже провал, – говорит он. – С тем же успехом можно сходить к бабке-шептунье, шаману или травнику. Если ходить к травнику, даже есть хоть какой-то минимальный шанс на терапевтический эффект, а тут – просто ноль шансов, чистой воды надувательство.

Мужчина посетил несколько приёмов, поскольку «хотел узнать, как низко готовы пасть жулики-предприниматели в белых халатах, выдающие себя за врачей». Сертифицированный гомеопат с помощью специального аппарата заряжал ему «лекарства» на основе сахара, а затем выписал итоговый счёт на 81,029 рублей. В качестве подарка от клиники сумму округлили до 80 тысяч ровно. На последнем приёма Балыков передал врачу увесистый запечатанный конверт и покинул заведение.

– В конверте была резаная бумага и записка о том, что эта бумага пролежала рядом с долларами США целую ночь и безусловно обладает гомеопатическим денежным эффектом. Не сомневаюсь, что такой жулик, как этот так называемый врач, нашёл бы способ её впарить кому-то, – добавил Балыков.

В клинике такого подхода не оценили и подали против пациента иск в суд с требованием оплатить лечение настоящими деньгами. Суд первой инстанции признал законность этого требования в соответствии с договором, однако красноярец обратился в суд апелляционной инстанции и выиграл.

– Согласно договору, клиника должна была оказать гражданину Балыкову Евгению Михайловичу медицинские услуги. Консультации на тему гомеопатии, равно как и продажа вещества, которое экспертиза классифицировала как сахар свекловичный третьей категории, медицинскими услугами считаться не могут. Поскольку свою часть договора клиника не выполнила, требовать оплату по договору она не вправе, – рассказали в пресс-службе суда.

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