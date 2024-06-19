 

Российский ПВОшник сорвал фестиваль воздушных шаров в Каппадокии

19.06.2024, 13:33, Разное
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Полковник в отставке Георгий С. сорвал традиционный фестиваль аэростатов в турецкой Каппадокии. Отставной военный смог из спортивного ружья поразить 22 воздушных шара – все они потерпели крушение.

Пребывая на отдыхе, россиянин встретил на пляже своего старого знакомого по совместным учениям Россия – НАТО, отставного генерала турецкой армии Эмре Кармюза. Турок пригласил приятеля и его супругу к себе домой и после застолья подарил им спортивное ружьё с патронами. Подарок очень заинтересовал Георгия, ведь он служил в войсках противовоздушной обороны.

На следующий день с утра отставной полковник в составе экскурсионной группы отправился в Каппадокию, где часто собираются любители полётов на воздушных шарах. В этот день в окрестностях города проходил фестиваль аэростатов – в небо взмыли три десятка экипажей из разных государств. Военному меткими попаданиями удалось приземлить 22 аэростата, пока его не остановила полиция; остальные экипажи благоразумно приземлились сами.

В полицейском участке российский турист сказал, что, вероятно, пребывал в состоянии аффекта. Сейчас военный ожидает суда.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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