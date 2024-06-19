Смена генсека НАТО не изменит доктрины альянса

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что уход Йенса Столтенберга с поста генсека НАТО в октябре 2024 года не повлияет на отношения с Россией. По ее мнению, фигура генсека альянса номинальна, так как фактическая власть принадлежит заместителям, которые являются высокопоставленными американскими военными и политическими деятелями.

Россия, в отличие от западных стран, нацелена на мир, подчеркнула Захарова.

Преемником Столтенберга может стать премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. Однако, чтобы занять этот пост, он должен получить согласие всех 32 стран-членов НАТО. Официальной процедуры назначения на эту должность нет, поэтому каждая страна может выставить свои пожелания и условия поддержки.

По данным The Financial Times, кандидатуру Рютте уже поддержали 29 из 32 стран. Словакия ранее официально согласилась поддержать его назначение.