Мнение «аналитика»: О виновниках катастрофы… Кто разваливал СССР?

Говорят, #СССР не выдержал груза внутренних проблем и развалился под их гнётом. Ну и #США «подсуропили» с ценами на #нефть, а наивные советские люди, разочаровавшись в коммунизме, дружно поверили в американскую мечту, вот и…

Всего за пять лет Союз нерушимый распался. Сам. Как бы.

Угу. Как бы не так.

Разваливали его целенаправленно, умышленно усугубляя ситуацию и раздувая небольшие проблемы до гигантских.

Это как бы уже и не секрет, хотя далеко не мейнстрим.

Вспоминает Владимир Щербакова, последний председатель Госплана СССР, первый заместитель премьер-министра СССР:

«В телевизионных программах, разоблачающих советскую #власть любят показывать голые прилавки и бесконечные очереди от Москвы до самых до окраин. Они стали своеобразным символом, визитной карточкой тех дней и месяцев. Я могу ответственно заявить, что в то время к Москве по железной дороге было невозможно подъехать: на путях стояло до 4-5 тыс. вагонов с продовольствием, которые не пропускались и не разгружались. Шёл 1991 год, середина лета. Дело совершенно очевидно пахло саботажем и не стихийным, кустарным, а с участием очень серьёзной организации.

Оперативная обстановка складывалась такая, что, условно говоря, в Свердловске утром уже не было хлеба, а вот там уже аптеки громят – нет инсулина. Что оставалось делать? Мы с таможни получали данные – какие эшелоны пришли с импортом, кому эти эшелоны идут, и по ходу дела принимали решение: этим срочно, а этим пока не смертельно, ещё потерпят.

И вот эти вагоны подгоняют, они стоят на путях. Идут их разгружать ребята, студенты в основном, их на подходе тормозят и объявляют: “Вот вам деньги, валите отсюда, чтобы вас тут близко не было”. И так сплошь и рядом, чтобы только сделать хуже. Потом вагоны отключают от электроэнергии. А там холодильники, в холодильниках рыба, мясо, другие продукты – всё размораживается, тухнет. Потом вагоны загоняют под разгрузку, их открывают и начинается новый концерт: “Привезли тухлятину нас кормить!” – второе издание «Броненосца “Потёмкин”».

А началось всё отнюдь не летом 1991-го. В СССР легально было 36 табачных фабрик, дополнительные объёмы и сорта сигарет покупали в других странах, в основном в Болгарии, Турции, Египте, Индии. Четыре фабрики были союзного подчинения. Ещё три или четыре, уже республиканского подчинения, работали в Азербайджане, Грузии и Армении. Все остальные были российскими. И вот 23 фабрики из них в 1990 году практически в один день были остановлены на неплановые капитальные ремонты. Закрыты без предварительной координации с торговлей, изменения планов закупок и поставок, подготовки запасов для рынка… Хотя ранее “Табакпром” даже двух заводов нескоординированно никогда не останавливал. Ни [Борис] Ельцин, ни [Иван] Силаев, ни руководство Министерства сельского хозяйства РСФСР не смогли объяснить, почему так произошло. Не сработал и КГБ, хотя ситуация очень уж была похожа на спланированный и организованный с самого верха иерархии саботаж.

Естественно, в России начались табачные бунты и виноватыми были названы вновь союзные власти… Пришлось открыть границы для иностранной продукции. Сигареты в страну везли эшелонами, кто-то при этом фантастически обогащался. Но в республиканской российской торговле, а затем и в других республиках всё снова останавливалось, перекочёвывало в кооперативы и продавалось втридорога. »

И вот так, шаг за шагом, эпизод за эпизодом «раскачивали» плановую экономику СССР. Создавали искусственные трудности, чтобы использовать их в борьбе с союзным центром. Это получалось: ломать — не строить. А там, наверху, сидел один поклонник «нового мышления» который очень уж хотел войти в историю «хорошим»…

Ну и кто виноват, спрашивается?

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