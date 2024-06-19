«Всё решено, я в вашей воле и предаюсь моей судьбе» – Антон Красовский сделал предложение руки и сердца Екатерине Мизулиной

Российский журналист и блогер Антон Красовский в своём Telegram-канале опубликовал «открытое признание в любви» к главе «Лиги безопасного интернета» Екатерине Мизулиной.

Телеведущий в стихах предложил политику выйти за него замуж, чтобы создать «образцово-показательную российскую семью».

– Случайно вас когда-то встретя, в вас искру нежности заметя, я полюбил всем сердцем вас. Всё решено, я в вашей воле и предаюсь моей судьбе – Екатерина, дорогая, будь ты женою мне, – написал Красовский.

Журналист подчеркнул, что готов «и десять лет» ждать ответ Мизулиной, но «готов хоть завтра отнести на руках» свою возлюбленную в ЗАГС. Сама глава «Лиги безопасного интернета» отказалась от комментариев – она лишь сказала журналистам, что «счастье любит тишину».

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