IT-специалисты будут платить НДФЛ по ставке 50 процентов

Государственная дума поддержала поправки профсоюза тружеников IT-сферы и Минфина в Налоговый кодекс, предусматривающие введение повышенного НДФЛ для отдельных категорий граждан.

Согласно новым нормам, сотрудники аккредитованных IT-компаний будут с 1 января 2025 года будут отдавать в бюджет половину своей зарплаты.

– Мы видим, как жируют айтишники, получая за стук клавиш по клавиатуре в десятки раз больше учителей, врачей и музейных хранителей. Это неправильно, ведь Россия – социальное государство. Почему они жируют, пока другие бедствуют? – прокомментировал поправки депутат Святослав Гуревич.

Глава профсоюза тружеников IT-сферы в свою очередь призвал всех российских программистов, независимо от места их работы, самостоятельно обратиться в ФНС с просьбой удерживать с их доходов налог по повышенной ставке.

– Товарищи, если вы несёте службу не в аккредитованной компании, то предлагаем вам добровольно начать пополнять бюджет. Наша страна дала вам образование, дала вам компьютеры, дала пищу и крышу над головой, дала возможность хорошо жить и работать. Время платить по счетам, пора и вам поддержать страну, – говорится в сообщении, опубликованном в официальной группе профсоюза в «Одноклассниках».

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