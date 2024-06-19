Биолог: мытье мяса перед готовкой не очищает его от вредителей

Екатерина Баранова, биолог, утверждает, что мытье свежего высококачественного мяса перед приготовлением не имеет смысла для его обеззараживания.

Вредоносные микроорганизмы и токсины сосредоточены внутри мяса, а не на его поверхности, поэтому такие попытки бессмысленны. Сырое мясо может быть покрыто бактериальной пленкой, которую необходимо удалить перед приготовлением, отрезав соответствующие участки.

Советы по мытью мяса распространяются только на яйца, которые рекомендуется мыть перед приготовлением, однако это не защищает от внутренних бактерий, таких как сальмонелла.