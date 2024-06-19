Раскрыто тайное значение наряда Кейт Миддлтон на параде Trooping the Colour

Интерес вызвал факт, что это же платье она уже носила ранее на мероприятии, предшествующем коронации Карла III. Сьюзан Келли, ведущая популярного королевского блога о моде “What Kate Wore”, считает, что этот выбор гардероба является данью уважения свекру принцессы, правящему монарху Великобритании.

Она указывает на то, что решение о выборе наряда часто несет в себе определенный смысл. Кроме того, Кейт ранее также выбирала белый цвет для важных событий, таких как крещение своей дочери Шарлотты и платиновый юбилей правления королевы Елизаветы II.

Однако, возможно, за этим выбором стоят и практические соображения. В связи с болезнью, Кейт могла не иметь времени или возможности для подготовки нового наряда к данному мероприятию. Сьюзан Келли также отмечает, что принцесса придерживается философии осознанного потребления, отказываясь от быстрой моды, предпочитая винтажные вещи и экологически чистые материалы.

Выбор Кейт Миддлтон одеваться в уже носимое ранее платье может быть интерпретирован по-разному. Это может быть проявлением уважения к королевской традиции или же практичным решением в связи с ее состоянием здоровья. В любом случае, это подчеркивает ее философию осознанного потребления и заботу об экологически чистых материалах.