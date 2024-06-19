 

Раскрыто тайное значение наряда Кейт Миддлтон на параде Trooping the Colour

19.06.2024, 6:55, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Интерес вызвал факт, что это же платье она уже носила ранее на мероприятии, предшествующем коронации Карла III. Сьюзан Келли, ведущая популярного королевского блога о моде “What Kate Wore”, считает, что этот выбор гардероба является данью уважения свекру принцессы, правящему монарху Великобритании.

Она указывает на то, что решение о выборе наряда часто несет в себе определенный смысл. Кроме того, Кейт ранее также выбирала белый цвет для важных событий, таких как крещение своей дочери Шарлотты и платиновый юбилей правления королевы Елизаветы II.

Однако, возможно, за этим выбором стоят и практические соображения. В связи с болезнью, Кейт могла не иметь времени или возможности для подготовки нового наряда к данному мероприятию. Сьюзан Келли также отмечает, что принцесса придерживается философии осознанного потребления, отказываясь от быстрой моды, предпочитая винтажные вещи и экологически чистые материалы.

Выбор Кейт Миддлтон одеваться в уже носимое ранее платье может быть интерпретирован по-разному. Это может быть проявлением уважения к королевской традиции или же практичным решением в связи с ее состоянием здоровья. В любом случае, это подчеркивает ее философию осознанного потребления и заботу об экологически чистых материалах.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.06 / IT-специалисты будут платить НДФЛ по ставке 50 процентов

19.06 / Биолог: мытье мяса перед готовкой не очищает его от вредителей

19.06 / Операторы связи обязаны будут предупреждать клиентов об изъятии номеров

19.06 / Инопланетяне взяли под телепатический контроль сотрудников ЦРУ, чтобы помешать им забрать потерпевший крушение НЛО

19.06 / Кандагарские гиганты – миф или реальность?

19.06 / Очередной таинственный монолит обнаружен в США

19.06 / Рупор кремлевской пропаганды: Как организованы выборы в Иране

19.06 / Мнение «аналитика»: О ядрён-батоне… Станет ли Россия второй страной, применившей атомную бомбу?

19.06 / Рупор кремлевской пропаганды: “Германский исторический институт в Москве” признан нежелательной организации

19.06 / Мнение «аналитика»: О секретах корейской политической кухни… Чем Ким накормит Путина?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика