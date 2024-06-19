 

Инопланетяне взяли под телепатический контроль сотрудников ЦРУ, чтобы помешать им забрать потерпевший крушение НЛО

19.06.2024, 5:30, Разное
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В 1999 году в американском журнале “НЛО” (издавался с 1986 по 2012 годы) были опубликованы “случайно утекшие” письма бывшего ученого ЦРУ Хэла Путхоффа и бывшего аналитика Отдела биологических наук ЦРУ Кита Грина.

То, что было в этих письмах произвело в то время на уфологов эффект разорвавшейся бомбы и до сих пор ничего из этого не было опровергнуто (хотя подтверждения тоже не было).

В той же журнальной статье, написанной неизвестным автором под псевдонимом Грег Галифакс, была приведена история некоего оперативника ЦРУ по имени Сейдж Мастерс (также псевдоним, судя по всему), который, якобы, лично принимал участие в одной из операций, упомянутых в письмах.

Речь шла о тайных операциях ЦРУ по поиску мест крушения НЛО по всему миру, с целью подобрать обломки и попытаться восстановить внеземные технологии. То есть то, о чем часто рассказывали инсайдеры вроде Дэвида Граша в последние годы.

Эти операции были засекреченными настолько сильно, насколько это было возможным, и каждый, кто принимал в них участие, проходил тщательную психологическую проверку.

Для удобства обозначений, каждому месту, где команда находила обломки НЛО, присваивалось кодовое название, основанное на знаках Зодиака. В письмах указано, что, в частности, такие места были обнаружены в США (Нью-Мексико и Средний Запад), а также в Дании.

Пришельцы, тела которых были найдены в местах крушений, описаны как “маленькие, серые и волосатые”. Маленькие и серые это понятно, это, видимо, тот самый типичный вид Серых инопланетян с большими головами, растиражированный множеством масс-медиа. Но волосатые? Это что-то редкое.

В некоторых случаях инопланетяне старались помешать ЦРУшникам. В письмах рассказывается о неком полковнике, которому потребовалась помощь психолога, потому что его команда подверглась “телепатическому контролю” при попытке забрать обломки корабля.

Произошло это когда команда добралась до места крушения, но еще не успела забрать обломки, как в небе появился еще один НЛО. Куда более крупный, чем разбившийся. И тут же команда стала получать телепатический приказ не трогать обломки.

Затем разум всей группы был телепатически заблокирован примерно на полтора часа, во время которого они не могли ничего делать и не могли связаться с командным центром. А потом пришельцы убрали телепатический блок и улетели. Забрали ли они с собой обломки поврежденного корабля и тела экипажа, не указано.

– Маленькие серые ублюдки обладают контролем мышления и проекцией эмпатии, – сделал вывод психолог, с которым общался полковник.


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