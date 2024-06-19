Кандагарские гиганты – миф или реальность?

В глубинах афганистанских гор хранится тайна, которая до сих пор будоражит умы и воображение многих исследователей. Рассказы о встречах американских военнослужащих с огромными существами, называемых «Кандагарскими гигантами», продолжают вызывать споры.

Согласно рассказам, в 2002 году отряд спецназа США столкнулся с существом ростом в 13 футов в сельской местности Кандагара. Существо, описываемое как обладающее огненно-рыжими волосами, шестью пальцами на каждой руке и двумя рядами зубов, якобы убило одного из солдат, но после интенсивной перестрелки было уничтожено.

Этот инцидент, который был описан в книге Ника Ортона «Сказки с площади Сетки», вызвал бурные обсуждения в интернете, но не нашел подтверждения со стороны Министерства обороны США. Официальные лица отрицают наличие каких-либо записей о подобном событии, что лишь подогревает теории заговора и интерес к сверхъестественному.

Кстати, не только «Кандагарский гигант» стал объектом внимания. Другие военнослужащие также сообщали о встречах с гигантскими существами. Один из солдат утверждал, что во время развертывания в 2008 и 2009 годах его отряд наблюдал за огромной фигурой через тепловизионный прицел, которую сначала приняли за группу боевиков.

Некоторые предполагают, что эти существа могут быть потомками древних гигантов или даже связаны с мифическими падшими ангелами или снежным человеком.

В другом материале пилот беспилотника сказал, что видел трех гигантов, каждый около 4 метра ростом, которые находились у костра. Оператор сказал, что тепловые сигнатуры гигантов были уникальными и намного крупнее, чем у других животных или людей в этом районе.

Во время «предварительной подготовки» к северо-востоку от долины Коренгал другой летчик сказал, что видел гиганта. Люди говорили, что гигант был выше остальных в комнате и двигался медленно, но целенаправленно.

В статье в Science Times эти истории были более подробно описаны, что вызвало новые дискуссии. В беседе с Марзулли на YouTube военный подрядчик мистер К. сказал, что он видел, как убивали кандагарского гиганта. Он сказал, что гигант был отвратителен и у него было два ряда зубов. Гигант держал в руках клинок, которым был убит солдат по имени «Дэн». Мистер К. говорит, что гиганта остановили только после того, как его подразделение произвело в него множество выстрелов.

Несмотря на то, что эти истории кажутся убедительными, правительство США отрицает, что военные встречались с гигантами в Афганистане. Когда Сноупс спросил об этом в 2016 году, представители Пентагона сказали, что у них нет записей о подобных событиях. Однако некоторые исследователи считают, что правда намеренно скрыта.

Несмотря на отсутствие официальных подтверждений, эти истории заставляют исследователей и любителей паранормальных явлений искать ответы. Возможно, правда о гигантах Афганистана так и останется неразгаданной, но она навсегда останется частью нашего стремления к познанию неизведанного.