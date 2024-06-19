Очередной таинственный монолит обнаружен в США

В пустыне недалеко от Лас-Вегаса было обнаружено нечто, что вновь заставило мир гадать.

Во время поисково-спасательной операции полицейским управлением Лас-Вегаса был найден монолит, стоящий одиноко среди песков, словно забытый кем-то или чем-то.

Этот высокий прямоугольник с зеркальной поверхностью, отражающий солнечные лучи, стал последним в серии подобных находок, которые вызывают всё больше вопросов, чем дают ответов. От Уэльса до Юты, от Калифорнии до Румынии и британского острова Уайт — эти монолиты появляются в самых неожиданных местах, оставляя после себя лишь загадки.

Сходство с монолитами из культового произведения Артура К. Кларка «2001: Космическая одиссея» и его экранизации Стэнли Кубрика не может не волновать воображение. Но что они значат? Это творение одного художника, стремящегося объединить мир вокруг общей загадки, или результат совместных усилий нескольких талантливых индивидуумов?

Пока что ответы скрыты, как и истинное предназначение этих монолитов. Возможно они заставляют нас смотреть за пределы нашего повседневного мира и задуматься о большем. Возможно, именно это и есть их истинное послание.