 

Мнение «аналитика»: О ядрён-батоне… Станет ли Россия второй страной, применившей атомную бомбу?

19.06.2024, 3:45, Разное
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С одной стороны, это был бы сущий кошмар для человечества. С другой — а ведь к этому всё идёт. Плавно и неторопливо, зато последовательно и обстоятельно.

И вот уже #НАТО устами своего пока ещё генсека Йенса Столтенберга говорит о переводе своего ядерного оружия в состояние боевой готовности. А #Россия, назвав эти слова очередным «нагнетанием напряжённости»…

приняла вызов.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что страна готовится внести изменения в ядерную доктрину. «Фактор ядерного сдерживания в нашей системе обеспечения безопасности играет ключевую роль. Опыт последнего времени, в том числе полученный в ходе СВО, и анализ поведенческой модели коллективного Запада в связи с СВО показывают, что необходимо уточнить кое-какие параметры, которые применимы к ситуациям, описанным и в военной доктрине, как таковой, и в основах государственной политики в области ядерного сдерживания. Работа эта идёт», — подчеркнул дипломат.

И вряд ли она идёт в сторону повышения порога применения ЯО Россией. Разумно предположить, что скорее, наоборот. И хотя на Западе почему-то надеются, что Россия «моргнёт первой», осознав «катастрофические последствия», на их аналитические способности надеяться сложно. Во всяком случае, с СВО они уже ошиблись, как и с предварительной оценкой силы своих санкций.

Что, если ошибутся в очередной раз?

Ядерная катастрофа приближается?

Господь, жги?

Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”


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