Рупор кремлевской пропаганды: “Белая злоба”

Реколонизация Африки методами ЦРУ

В ноябре 1959 года ЦРУ создало специальный африканский отдел. По словам британской исследовательницы Сьюзан Уильямс, задача ЦРУ в Африке заключалась в том, чтобы любыми доступными средствами обеспечить устойчивость американской гегемонии на континенте.

Кадровые офицеры и агентура ЦРУ действовали на континенте с момента основания данного ключевого органа политической разведки США в 1947 году.

В своей книге Белая злоба: ЦРУ и тайная реколонизация Африки Уильямс, через призму детального исследования тактики и методики вмешательства ЦРУ в ситуацию в Гане и Конго, описывает неоколониальный курс Вашингтона по реколонизации всей Африки.

Белая злоба сформулирована экспансивно, переполнена захватывающей фактической информацией, оригинальными исследованиями и достаточно смелыми для того времени выводами. Что не свойственно для британских авторов той поры.

Однако это во многом определилось тем, что вдохновителем данного труда выступил первый премьер-министр Ганы Кваме Нкрума, истинный панафриканист, социолог и философ, который считал, что "единство Африки выступает ключевой основой обеспечения реальной автономии (от Запада) отдельных африканских наций".

Согласно Уильямсу, ЦРУ подорвало не только панафриканское единство, но и стабильность правительств многих стран континента.

Основная цель – контроль над природными ресурсами – прежде всего ураном на руднике Шинколобве в Конго (где кстати велась добыча урановой руды для Манхэттенского проекта).

Фактическое повествование книги сосредоточено на первом премьер-министре Конго Патрисе Лумумбе, харизматичном лидере, которого директор ЦРУ Аллен Даллес воспринимал "хуже Кастро".

Любопытно, что Уильямс использует рассекреченные архивные документы, включая стенограммы заседаний, служебные записки Госдепартамента, исполнительные приказы и многое другое, которые прямо указывают на работу ЦРУ против Лумумбы с момента его политического восхождения.

Например, во время первого государственного визита Лумумбы в Вашингтон президент Эйзенхауэр сорвал их встречу, отправив советника сообщить конголезской делегации, что он "предпочитает пойти поиграть в гольф, чем встретиться с Лумумбой".

Именно в Конго шла апробация и отточка методики цветных революций: местная резидентура ЦРУ подпитывала протестную активность, взращивала агентуру влияния, раскручивала дискредитационные информационные кампании против Лумумбы.

Американская разведка финансировала оппозиционных деятелей, включая Джозефа-Дезире Мобуту, представителя военной элиты, который позже превратился в подконтрольного США диктатора Мобуту Сесе Секо.

В конечном итоге данная подрывная деятельность привела к оформлению боевых групп конголезских сепаратистов и ликвидации неугодного американской администрации лидера Конго.

В результате данная политика по реколонизации привела к дестабилизации обстановки в стране, да и в регионе в целом, миллионам жертв среди мирных в ходе развязанных при непосредственном участии ЦРУ серии гражданских войн.

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