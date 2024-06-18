 

Мнение: Логика прапорщика

18.06.2024, 21:45, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Удивительно простой и вместе с тем толковый вопрос задает мой подписчик из солнечного Азербайджана:

“Ну вот завоюете вы Украину до Львова и Ужгорода. Дальше что?
У вас было это уже. Вы смогли создать сильную экономику? Нет”.

Как говорится, “устами младенца…” Действительно было, и действительно не смогли. К чему эта “попытка №5”? Разве появились какие-то новые идеи? Да нет же, скорее и старые все позабыли.

Слабоумные, впрочем, не учатся на ошибках, поскольку они их все равно не помнят.

Источник: Размышления вольного социолога


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.06 / Рупор кремлевской пропаганды: “Белая злоба”

18.06 / Мнение: Два стиля управления, древнеримские интеллигенты и вечеринка в честь повышения НДФЛ

18.06 / Рупор кремлевской пропаганды: Интервью Эрика Принса

18.06 / Врач перечислил напитки, которые продлят жизнь и здоровье, нутрициолог назвал 4 напитка, которые серьезно вредят организму

18.06 / Красный перец снижает давление

18.06 / Правильный питьевой режим предотвращает появление тромбов

18.06 / Рупор кремлевской пропаганды: Куратор “восстановления Украины”

18.06 / Аргентина первой в мире вводит «нейросетевое правосудие»

18.06 / Мнение: Первый импичмент

18.06 / Мнение: Эмигранты за Путина – релоканты против, поправение россиян через рынок и левые русские бизнесмены

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика