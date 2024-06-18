Мнение: Логика прапорщика
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Удивительно простой и вместе с тем толковый вопрос задает мой подписчик из солнечного Азербайджана:
“Ну вот завоюете вы Украину до Львова и Ужгорода. Дальше что?
У вас было это уже. Вы смогли создать сильную экономику? Нет”.
Как говорится, “устами младенца…” Действительно было, и действительно не смогли. К чему эта “попытка №5”? Разве появились какие-то новые идеи? Да нет же, скорее и старые все позабыли.
Слабоумные, впрочем, не учатся на ошибках, поскольку они их все равно не помнят.
Источник: Размышления вольного социолога
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