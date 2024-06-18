Мнение: Логика прапорщика

Удивительно простой и вместе с тем толковый вопрос задает мой подписчик из солнечного Азербайджана:

“Ну вот завоюете вы Украину до Львова и Ужгорода. Дальше что?

У вас было это уже. Вы смогли создать сильную экономику? Нет”.

Как говорится, “устами младенца…” Действительно было, и действительно не смогли. К чему эта “попытка №5”? Разве появились какие-то новые идеи? Да нет же, скорее и старые все позабыли.

Слабоумные, впрочем, не учатся на ошибках, поскольку они их все равно не помнят.