Мнение: Два стиля управления, древнеримские интеллигенты и вечеринка в честь повышения НДФЛ

1. В Школе Капитализма я рассказываю про особенность начальства, которую разумно уточнять заранее, когда вы устраиваетесь куда-либо на работу. Цитирую из статьи (ссылка):



Существует два популярных стиля управления: микроменеджмент, когда начальник лично контролирует каждую мелочь, и более отстранённый стиль, когда начальник чинно сидит в своём удалённом кабинете и старается не вмешиваться лишний раз в рабочий процесс.



Микроменеджмент принято ругать, однако у него есть много весомых плюсов.



Во-первых, сам процесс руководства держит начальника в тонусе: зачастую он не только чувствует себя настоящим боссом, что приятно само по себе, но и входит в душевное состояние энергичной бодрости, делающее жизнь лучше и здоровее.



Во-вторых, принимая решения каждые пять минут, микроменеджер тренируется, вырабатывает особое профессиональное чутьё. Никакой мистики, обычный эффект повтора. Тот, кто ежедневно принимает по 200 мелких решений — каким карандашом выделять спорные абзацы в договоре, какой маршрут задать едущему за почтовыми марками курьеру — приобретает в итоге значительно больше опыта, чем начальник, который всё перепоручает подчинённым, а сам принимает решения не чаще нескольких раз в месяц.



Опыт принятия решений распространяется не только на карандаши. Когда дело доходит до выбора инвестиционной стратегии на ближайшие 5 лет, микроменеджер также имеет больше шансов выбрать правильный путь.



В-третьих, личный и постоянный контроль над событиями в своей вотчине обеспечивает микроменеджеру дополнительную устойчивость в делах. Он сразу видит, если что-то идёт не так, и часто может оперативно устранить проблему на взлёте, пока она не разрослась до угрожающих масштабов…

2. Виктор Мараховский рассказывает, как тщательно современная интеллигенция соблюдает славные традиции Древнего Рима (ссылка):



Самым популярным народным видом спорта в Римской империи, ув. друзья, был не бег, не борьба и не гонки. Самым популярным видом спорта была спортула — то есть ежедневный забег не желающих работать, но культурно развитых и амбициозных граждан по богатым домам за финансированием.

Около 200 тысяч римских интеллигентов каждое утро мчали к богатым, чтобы поприветствовать их первыми и получить подаяние (собственно, sportula означала маленькую корзинку, в которую складывались деньги и еда) — а к полудню, опять-таки наперегонки, неслись к портику Минуция для получения безусловного базового дохода в виде хлеба и масла. На вечер у большинства имелись тоже амбициозные планы быть приглашёнными к каким-нибудь обильным фуршетам и хорошо выпить.

В свободное время интеллигенция вечного города строчила в тогдашние телеграм-каналы похвалы своим спонсорам, наезды на жмотов и — особенно сильно — выражала возмущение всякими понаехавшими греками, отжимающими финпотоки у настоящих римлян, «вскормленных палатинскими оливками».

Если мы и можем чему-то удивляться, так это тому, как немногое изменилось в способе существования и мировоззрения известного рода людей. Чему мы никак не можем удивляться — так это тому, что как тогда эти типы были самым громким, но бесполезным меньшинством в 50-миллионной империи, так и сейчас остаются им во всех империях, включая ув. нашу.

3. Многие недовольны налоговой реформой, однако финансист Алексей Антонов с друзьями нашли в ней повод устроить праздник — арендовали яхты, собрали компанию обеспеченных людей и дружно радовались, что отделались малой кровью, повышением НДФЛ до скромных 22% (ссылка):

…вечеринка в честь повышения НДФЛ «Спасибо, что не 50%» прошла успешно.

Вместо одной яхты было две, потому что места на первой закончились часа за два (на второй, впрочем, тоже). Как и обещали, вокруг были отличные пейзажи, отличные кальяны и отличная музыка.

Передаем привет и спасибо Минфину и всем причастным. Депутаты, мы уверены, тоже не подведут.