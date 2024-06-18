Врач перечислил напитки, которые продлят жизнь и здоровье, нутрициолог назвал 4 напитка, которые серьезно вредят организму

Влияние различных напитков на здоровье обсуждали в интервью для “Вечерней Москвы” врачи-диетологи. Михаил Гинзбург подчеркнул положительное воздействие кофе в умеренных количествах и выделил какао и зеленый чай, способствующие замедлению старения и поддержанию сердечно-сосудистого здоровья соответственно. Он также рекомендовал заменить напитки с добавленным сахаром на более полезные альтернативы, такие как какао, чай или кофе.

Также врач отметил положительное влияние травяных чаев на иммунитет и общий тонус организма, а ягодные морсы без сахара назвал отличным источником витаминов.

С другой стороны, Игорь Строков предостерегает от регулярного употребления газированных напитков, энергетиков, сладких фруктовых соков, алкоголя и других напитков с высоким содержанием сахара, что может способствовать развитию серьезных заболеваний, включая ожирение и диабет.