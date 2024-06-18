 

Врач перечислил напитки, которые продлят жизнь и здоровье, нутрициолог назвал 4 напитка, которые серьезно вредят организму

18.06.2024, 20:44, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Влияние различных напитков на здоровье обсуждали в интервью для “Вечерней Москвы” врачи-диетологи. Михаил Гинзбург подчеркнул положительное воздействие кофе в умеренных количествах и выделил какао и зеленый чай, способствующие замедлению старения и поддержанию сердечно-сосудистого здоровья соответственно. Он также рекомендовал заменить напитки с добавленным сахаром на более полезные альтернативы, такие как какао, чай или кофе.

Также врач отметил положительное влияние травяных чаев на иммунитет и общий тонус организма, а ягодные морсы без сахара назвал отличным источником витаминов.

С другой стороны, Игорь Строков предостерегает от регулярного употребления газированных напитков, энергетиков, сладких фруктовых соков, алкоголя и других напитков с высоким содержанием сахара, что может способствовать развитию серьезных заболеваний, включая ожирение и диабет.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.06 / Рупор кремлевской пропаганды: “Белая злоба”

18.06 / Мнение: Логика прапорщика

18.06 / Мнение: Два стиля управления, древнеримские интеллигенты и вечеринка в честь повышения НДФЛ

18.06 / Рупор кремлевской пропаганды: Интервью Эрика Принса

18.06 / Красный перец снижает давление

18.06 / Правильный питьевой режим предотвращает появление тромбов

18.06 / Рупор кремлевской пропаганды: Куратор “восстановления Украины”

18.06 / Аргентина первой в мире вводит «нейросетевое правосудие»

18.06 / Мнение: Первый импичмент

18.06 / Мнение: Эмигранты за Путина – релоканты против, поправение россиян через рынок и левые русские бизнесмены

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика