Рупор кремлевской пропаганды: Куратор “восстановления Украины”

Куратор "восстановления Украины"

12.VI в Берлине завершилась очередная (https://www.urc-international.com/) из серии конференций, посвященных освоению капитала на подконтрольной администрации в Киеве территории. Такие мероприятия проходят (https://t.me/thehegemonist/3058) под брендом «послевоенного восстановления» Украины. Европейские континентальные державы поочередно обозначили свой интерес в контроле над активами и ресурсами бывшей УССР, однако доминирующие позиции в этом вопросе занимают англосаксы и главным образом США.

IX.2023 Белый дом учредил (https://www.state.gov/announcing-the-u-s-special-representative-for-ukraines-economic-recovery/) должность специального представителя по экономическому восстановлению Украины. Джо Байден назначил на этот пост Пенни Прицкер. Она принадлежит к влиятельной еврейской семье родом из села Великие Прицки под Киевом. Ее дальний предок Яков Прицкер был управляющим сахарного завода в Киевской губернии, который эмигрировал вместе с семьей в США в конце XIX в.

Прицкеры обосновались в Чикаго и нажили свое состояние в 30х благодаря связям (https://www.chicagotribune.com/2006/09/24/the-dealmakers-behind-the-chicago-mob/) с местной итало-американской мафией, известной как Чикагский филиал. Семья отмывала (https://www.thenation.com/article/archive/penny-pritzkers-commerce-part-two/) деньги синдиката Альфонсе Капоне через инвестиции в недвижимость и бизнес в Чикаго, а затем в Лос-Анджелесе. Эти средства позволили Прицкерам основать сеть отелей Hyatt, функционирующих для отмывания криминального состояния. В последующем семья защищала (https://www.forbes.com/forbes/2003/1124/142a.html?sh=5638136e4cf2) доходы от налогов через ряд трастов (https://www.nytimes.com/1984/02/26/business/how-they-deal-and-multiply.html#:~:text=At%20the%20top%20of%20the%20organization%20chart%2C%20to%20which%20the%20Pritzkers%20pay%20scant%20heed%2C%20are%20the%20family%20trusts).

В конце XX в. Прицкеры продвигали (https://www.gregpalast.com/billionaire-bankster-breaks-into-obamas-cabinet/) и финансировали политическую карьеру Барака Обамы, который в 1996 был избран в сенат Иллинойса. В его президентство Пенни Прицкер была назначена (https://www.forbes.com/sites/angelauyeung/2017/11/05/former-secretary-of-commerce-and-hyatt-hotels-heir-penny-pritzker-identified-in-paradise-papers/#5c9e28102618) министром торговли США, а до этого руководила (https://fortune.com/2014/06/02/fortune-500-pritzker/) финансированием предвыборной кампании Обамы. Согласно Forbes, ее личное состояние оценивается (https://www.forbes.com/profile/penny-pritzker/) в $ 3,6 млрд.

После назначения Прицкер спецпредставителем в американское посольство в Киеве были отправлены нанятые USAID агенты, которые занимаются риск-ориентированными проверками и управлением рисками, а также PR в пользу «поддержки» Украины со стороны США. Эта миссия проходит в рамках подготовки к созданию инфраструктуры для освоения украинского капитала после СВО, в котором USAID играет ключевую роль.

Одна из главных задач Прицкер на посту спецпредставителя – продвижение изменений в украинском законодательстве, которые позволят ускорить и облегчить последующее освоение национального капитала. Это, в т.ч., реформирование антикоррупционного законодательства и силового сектора, отвечающего за защиту национальной собственности, главным образом Службы безопасности Украины.

В механизме освоения не должно быть препятствий, которые могут создать сложности для внешнего поглощения. Администрация Байдена выделила (https://www.state.gov/secretary-blinkens-travel-to-ukraine-2/#:~:text=%24203%20million%20for%20support%20to%20transparency%20and%20accountability%20of%20institutions%2C%20bolstering%20key%20reform%20efforts) на это $ 203 млн – в сентябре, перед назначением Прицкер.

Через месяц после ее назначения были опубликованы результаты аудита украинского подразделения USAID, проведенного управлением генерального инспектора агентства. Целью проверки было выяснить анализировал ли местный офис USAID бэкграунд компаний, с которыми заключал контракты, а также соответствовали ли эти контракты целям «восстановления» страны, оглашенным администрацией в Киеве.

В III.2022 администрация Байдена разрешила украинскому подразделению USAID использовать ускоренную процедуру заключения контрактов. Это было сделано под предлогом «оптимизации» управления крупными вливаниями США. В II.23 процедура заключения контрактов была изменена из-за многочисленных злоупотреблений.

Таким образом, USAID стал одним из каналов освоения средств из американского бюджета через Украину, а руководство и сотрудники киевского офиса агентства – посредниками в такой услуге. В 22 агентству было выделено $ 17,7 млрд на оказание «гуманитарной помощи», «экономическую поддержку» и обеспечение контрактов на поставки – именно эта статья расходов составила большую часть выделенных USAID средств.

https://t.me/thehegemonist/3157 – цинк

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