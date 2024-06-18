 

Аргентина первой в мире вводит «нейросетевое правосудие»

18.06.2024, 19:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Президент Аргентины Хавьер Милей объявил, что с июля в стране заработает первый цифровой судья – решения по части экономических дел будет выносить компьютер.

Страна заказала разработку программного обеспечения у компании Open AI.

Электронный судья базируется на нейросети ChatGPT 3. Поскольку он обошёлся бюджету в 6 процентов годового ВВП, стране придётся на полгода прекратить выплату зарплат почти всем бюджетникам, кроме силовиков. Однако Милей уверяет, что это того стоило: вскоре все недовольные смогут обратиться в цифровой суд и отсудить то, что им полагается.

– Это уникальная система, которую нельзя мотивировать быть необъективной, – говорит президент. – Нейросудья анализирует все обстоятельства и выносит беспристрастный вердикт – его нельзя подкупить, у него нет семьи и ему плевать, кто вы.

Необходимость в прокуроре и адвокате не только не исчезла, но и выросла – согласно новому принципу правосудия, они должны предоставить компьютеру доказательства своей позиции и факты о подсудимом, причём важно только их содержание, а не количество.

– Нейросеть не станет считать, сколько именно вы представили доводов в защиту подсудимого или против него – она усреднит их с учётом значимости, составит портрет этого человека и вынесет честный вердикт. Поэтому обвинитель может внести в базу информацию о том, что подсудимый в детстве разбил вазу и не признался, а адвокат – о том, что он накануне перевёл через дорогу старушку. Важность каждого факта и его отношение к делу будут оценены отдельно и приобщены к общей картине, – пояснили разработчики.

Во время тестовой эксплуатации нейросудья уже приговорил президента Милея к утоплению в кокаине за разбазаривание бюджетных средств и превышение конституционных полномочий, что вызвало у главы государства длительный приступ смеха. Первые реальные приговоры нейросеть вынесет в июле.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.06 / Рупор кремлевской пропаганды: “Белая злоба”

18.06 / Мнение: Логика прапорщика

18.06 / Мнение: Два стиля управления, древнеримские интеллигенты и вечеринка в честь повышения НДФЛ

18.06 / Рупор кремлевской пропаганды: Интервью Эрика Принса

18.06 / Врач перечислил напитки, которые продлят жизнь и здоровье, нутрициолог назвал 4 напитка, которые серьезно вредят организму

18.06 / Красный перец снижает давление

18.06 / Правильный питьевой режим предотвращает появление тромбов

18.06 / Рупор кремлевской пропаганды: Куратор “восстановления Украины”

18.06 / Мнение: Первый импичмент

18.06 / Мнение: Эмигранты за Путина – релоканты против, поправение россиян через рынок и левые русские бизнесмены

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика