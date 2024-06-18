Аргентина первой в мире вводит «нейросетевое правосудие»

Президент Аргентины Хавьер Милей объявил, что с июля в стране заработает первый цифровой судья – решения по части экономических дел будет выносить компьютер.

Страна заказала разработку программного обеспечения у компании Open AI.

Электронный судья базируется на нейросети ChatGPT 3. Поскольку он обошёлся бюджету в 6 процентов годового ВВП, стране придётся на полгода прекратить выплату зарплат почти всем бюджетникам, кроме силовиков. Однако Милей уверяет, что это того стоило: вскоре все недовольные смогут обратиться в цифровой суд и отсудить то, что им полагается.

– Это уникальная система, которую нельзя мотивировать быть необъективной, – говорит президент. – Нейросудья анализирует все обстоятельства и выносит беспристрастный вердикт – его нельзя подкупить, у него нет семьи и ему плевать, кто вы.

Необходимость в прокуроре и адвокате не только не исчезла, но и выросла – согласно новому принципу правосудия, они должны предоставить компьютеру доказательства своей позиции и факты о подсудимом, причём важно только их содержание, а не количество.

– Нейросеть не станет считать, сколько именно вы представили доводов в защиту подсудимого или против него – она усреднит их с учётом значимости, составит портрет этого человека и вынесет честный вердикт. Поэтому обвинитель может внести в базу информацию о том, что подсудимый в детстве разбил вазу и не признался, а адвокат – о том, что он накануне перевёл через дорогу старушку. Важность каждого факта и его отношение к делу будут оценены отдельно и приобщены к общей картине, – пояснили разработчики.

Во время тестовой эксплуатации нейросудья уже приговорил президента Милея к утоплению в кокаине за разбазаривание бюджетных средств и превышение конституционных полномочий, что вызвало у главы государства длительный приступ смеха. Первые реальные приговоры нейросеть вынесет в июле.

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