Мнение: Первый импичмент

(как Кремль терял Украину)

И все-таки как-то дико: как, обладая буквально всеми козырями на руках, имея перед собой весьма коррумпированных и по определению покладистых партнеров – можно было от состояния почти сиамских близнецов всего лишь за 20 лет довести отношения России и Украины до нынешней максимально нижней точки, до прямой ненависти и вражды? Ведь со стороны кажется, что это было крайне трудно сделать, даже специально задавшись такой целью – уж очень много старых и крепких невидимых нитей нас связывало. Как-никак совместная 500-летняя (минимум!) история, боевое братство в ВОВ, да и вообще во всех войнах, которые вела Россия/СССР, совместные стройки, совместные парады…



Янукович и Путин, 2004

Как этот удивительный феномен (иной бы сказал – катастрофический провал) российской «дипломатии» (а точнее – всей российской внешней политики) объясняется в России? Наверно, российские мудрецы буквально головы сломали, изобретая, как бы поубедительнее «отмазать» российское руководство от обвинения в полной некомпетентности? Расписали какие-то сложные «многоходовки» по каждому эпизоду, в ходе которых «температура взаимоотношений» всё снижалась, дойдя в итоге до почти абсолютного нуля?

Да ничего подобного. Российской публике было предложено всего одно, но краткое и как бы исчерпывающее объяснение. Буквально из трех слов: «Это всё американцы». И, как ни странно – публику оно полностью устроило. «А, так вот оно что… – сказала глубокомысленная публика. – Ну, тогда всё понятно». И почему-то никого не задело, что такое «объяснение» полной сдачи важнейшего партнера в руки «заокеанского противника» звучит чрезвычайно унизительно для самой России.

Для полноты картины приведу фрагмент своего текста, написанного еще в мае 2014 года – 10 лет назад:

«…Есть, конечно, такой вариант ответа: Путину его высокие моральные принципы не дают влиять на украинские события посредством подкупа, шантажа и угроз. Однако его, ввиду абсурдности, мы не рассматриваем.

Вот так и получается, что в основе одного из наиболее популярных мифов нынешней антиукраинской пропаганды лежит представление о глубочайшей неполноценности РФ как государства. Американцы, дескать, молодцы, а мы – так, ни с чем пирожок. Они могут сыпать миллиардами и превращать любых, самых оголтелых бендеровцев в послушных техасских рейнджеров, причем на противоположном от себя конце земного шара, в стране с абсолютно чуждым языком и менталитетом – а мы, увальни, бессильны как-то повлиять на ближайшего соседа, говорящего на одном с нами языке и имеющего с нами сотни лет общей истории. Единственное, что нам приходит в голову – задавить соседа танками…» (мой ЖЖ, май 2014)»



Импичмент первый. 2004, Янукович и Майдан

… Анализ событий – как всегда, в моем Бусти. Заходите туда – там еще много всякого интересного! Вот ссылка: https://boosty.to/sapojnik