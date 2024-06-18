 

Врач Кашух: начало ботулизма напоминает отравление, но затем поражается нервная система

18.06.2024, 18:25, Разное
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Ботулизм — серьезное отравление, вызванное токсином бактерии Clostridium botulinum. Без своевременного лечения смертность достигает 60%. Первые признаки появляются через 2–24 часа после заражения и могут включать общее недомогание, тошноту, рвоту и боли в животе. Постепенно возникают неврологические симптомы: двоение в глазах, проблемы с речью, затрудненное дыхание и судороги.

Екатерина Кашух подчеркнула необходимость немедленного обращения за медицинской помощью при первых признаках заболевания. Она также предупредила о возможности заражения через домашние консервы и рекомендовала внимательно относиться к выбору продуктов, избегая покупки сомнительных консервов и следя за состоянием упаковки приобретаемой еды.


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