 

Мавзолей Ленина украсят двуглавыми орлами и православным крестом

18.06.2024, 17:33, Разное
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Мэрия Москвы опубликовала генеральный план реновации мавзолея Владимира Ленина на Красной площади. После завершения ремонтных работ мавзолей украсят государственные символы России – двуглавые орлы и православный крест, а над его крышей будет реять бело-сине-красный триколор.

Идея украсить усыпальницу вождя мирового пролетариата государственными символами отнюдь не нова: впервые её высказал Владимир Жириновский ещё в 1995 году. В отличие от плана Жириновского, предусматривавшего также вынос тела Ильича из мавзолея, в современном плане реконструкции значится лишь изменение внутреннего дизайна помещений и добавление внешних элементов декора.

На фасаде мавзолея планируется установить 5 двуглавых орлов: один, с гербом Москвы на груди, будет украшать главный вход, и ещё 4 разместят на углах строения. Над главным залом мавзолея воздвигнут 6-метровый позолоченный купол, увенчанный православным крестом. В мэрии считают, что после того, как здание приобретёт пристойный вид, отпадёт необходимость регулярно драпировать мавзолей на время проведения на Красной площади государственных мероприятий.

Нужно понимать, что это место погребения человека, сделавшего очень много для России, – говорит представитель мэрии. – В суматохе постреволюционного периода Владимир Ильич был похоронен без отпевания и без соответствующих почестей. Сейчас мы исправляем эту ошибку коммунистов и устанавливаем на его могиле крест, как подобает могиле православного христианина. А орлы будут подчёркивать значимость и масштаб личности Ленина в отечественной истории. Таких почестей обычно удостаиваются только цари и президенты.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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