Словакия победила Бельгию на Евро-2024: счет 1:0
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В первом матче группы E Евро-2024 во Франкфурте словаки одолели бельгийцев с минимальным счетом благодаря голу Ивана Шранца на 7-й минуте игры. VAR аннулировал два гола Ромелу Лукаку за нарушения: в одном случае был офсайд, в другом ассистент использовал руку.
Также в этот день сборная Румынии разгромила Украину со счетом 3:0. Николае Станчу, Рэзван Марин и Денис Дрэгуш стали авторами голов. Во время матча на трибуне, где находились фанаты румынской команды, был замечен флаг Донецкой народной республики.
Евро-2024 проходит в десяти городах Германии с 14 июня по 14 июля, без участия сборной России, отстраненной от турнира по решению УЕФА.
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