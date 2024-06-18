 

Словакия победила Бельгию на Евро-2024: счет 1:0

18.06.2024, 17:15, Разное
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В первом матче группы E Евро-2024 во Франкфурте словаки одолели бельгийцев с минимальным счетом благодаря голу Ивана Шранца на 7-й минуте игры. VAR аннулировал два гола Ромелу Лукаку за нарушения: в одном случае был офсайд, в другом ассистент использовал руку.

Также в этот день сборная Румынии разгромила Украину со счетом 3:0. Николае Станчу, Рэзван Марин и Денис Дрэгуш стали авторами голов. Во время матча на трибуне, где находились фанаты румынской команды, был замечен флаг Донецкой народной республики.

Евро-2024 проходит в десяти городах Германии с 14 июня по 14 июля, без участия сборной России, отстраненной от турнира по решению УЕФА.


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