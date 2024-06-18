Тюменская область стала одним из лидеров по энергетике в РФ

Тюменская область заняла пятое место в рейтинге эффективности энергетической отрасли по России, согласно данным информационного центра Правительства региона. Рейтинг оценивает точность прогнозирования потребления энергии, своевременность расчетов и другие ключевые показатели.

Губернатор Александр Моор подчеркнул, что основная цель властей и энергетиков — обеспечить жителей региона электроэнергией в любое время года и при любых погодных условиях. Особенно успешно область справилась с аномальными морозами этой зимой, оперативно восстанавливая поврежденные участки энергетической инфраструктуры.

Кроме того, продолжается работа по расширению теплоснабжения и улучшению газоснабжения населенных пунктов в соответствии с указом Президента Российской Федерации Владимира Путина о догазификации малых населенных пунктов.

Для более оперативной информации о текущих событиях региона рекомендуется следить за новостями в Телеграм-канале и группе ВКонтакте регионального информационного агентства.