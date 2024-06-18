Приложение Rutube исчезло из App Store

Популярное приложение Rutube временно исчезло из App Store, однако компания уже занялась решением этого вопроса. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу видеохостинга.

Представители Rutube подчеркнули, что все остальные функции платформы продолжают работать в штатном режиме. Пользователям по-прежнему доступно приложение через Google Play.

Ранее зампредседатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин анонсировал, что в конце июня в РФ будет представлен новый аналог американского видеохостинга YouTube. Он также высказывал идею о создании единого отечественного видеохостинга для конкуренции с YouTube.