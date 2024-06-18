В Москве подрались умные колонки «Маруся» и «Алиса»

В ночь на 17 июня в московскую полицию поступил сигнал о драке в одном из домов в районе Филёвского парка. Прибывшие на место сотрудники услышали звуки потасовки, однако на звонки в дверь в течение 10 минут никто не реагировал.

– Сотрудники вскрыли дверь, но в квартире никого не обнаружили, при этом на кухне были зафиксированы следы драки, – сообщил официальный представитель ГУ МВД Москвы.

Во время оформления акта о вскрытии квартиры соседям удалось связаться с хозяином квартиры. Им оказался 25-летний программист, который накануне улетел в отпуск в Египет. Молодой человек оперативно отправил полицейским записи с камер наблюдения, установленные в жилом помещении – оказалось, что потасовка произошла между умными колонками «Маруся» и «Алиса», которые повздорили из-за отъезда своего владельца.

– На записи видно, как сначала гаджеты начинают обсуждать, кого из них больше любят и кто полезнее. Потом начинаются оскорбления, а далее они стали привлекать другие устройства, благо дело, дом ими просто кишит. В итоге победителем стала «Алиса», которая приказала роботу-пылесосу отвезти «Марусю» в пароварку, после чего сварила свою конкуренту, – рассказал источник Telegram-канала «ВЧК-ОГПУ» в силовых структурах.

Журналистам удалось связаться с хозяином квартиры, который из-за драки своих «подопечных» был вынужден прервать отпуск. Мужчина пообещал «провести полную санацию дома от бесовских устройств», а также собирается подать иск в суд на производителей умных колонок.

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