 

Клещи продолжают нападать на костромичей

18.06.2024, 11:43, Разное
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В лаборатории провели исследование насекомых, выявив три случая клещевого энцефалита в Костроме, Костромском и Октябрьском районах, а также три случая иксодового боррелиоза в Костроме и Галичском районе.

Укусы этих насекомых могут быть крайне опасны из-за ряда серьезных заболеваний, таких как боррелиоз (болезнь Лайма) и энцефалит, которые без должного лечения могут быть смертельными. В прошлом году в Костроме уже были зафиксированы случаи заражения этими болезнями.

Специалист-вирусолог Сергей Вострухов отметил, что эпидемиологи наблюдают повышенную агрессивность клещей Hyalomma lusitanicum, что увеличивает риск заражения Конго-крымской геморрагической лихорадкой. Эти клещи чаще всего встречаются в Тверской, Ивановской и Костромской областях.


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