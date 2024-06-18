Клещи продолжают нападать на костромичей

В лаборатории провели исследование насекомых, выявив три случая клещевого энцефалита в Костроме, Костромском и Октябрьском районах, а также три случая иксодового боррелиоза в Костроме и Галичском районе.

Укусы этих насекомых могут быть крайне опасны из-за ряда серьезных заболеваний, таких как боррелиоз (болезнь Лайма) и энцефалит, которые без должного лечения могут быть смертельными. В прошлом году в Костроме уже были зафиксированы случаи заражения этими болезнями.

Специалист-вирусолог Сергей Вострухов отметил, что эпидемиологи наблюдают повышенную агрессивность клещей Hyalomma lusitanicum, что увеличивает риск заражения Конго-крымской геморрагической лихорадкой. Эти клещи чаще всего встречаются в Тверской, Ивановской и Костромской областях.