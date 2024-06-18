 

Из-за сбоя в работе ChatGPT отменили конкурс патриотической поэзии

18.06.2024, 11:33, Разное
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Сызранский районный совет Самарской области отменил назначенный на 19 июня конкурс авторов патриотической поэзии по техническим причинам. В планы организаторов вмешался сбой в работе популярного чат-бота с генеративным искусственным интеллектом.

«В настоящее время наблюдаются сбои в работе бесплатной версии ChatGPT – в частности, бот пока совсем не способен писать строки в рифму или хотя бы произвести рерайт уже написанных стихов на патриотическую тематику. Из-за этого все наши потенциальные чтецы остались без авторских стихов», – пояснила председатель оргкомитета конкурса Галина Халилова. 

Организаторы направили официальное письмо к компании-разработчику чата – OpenAI, но ответа так и не получили. Главному спонсору мероприятия, индивидуальному предпринимателю Ахмедхуло Юлдошеву возвращён призовой фонд в размере 50 тысяч рублей. В ДК «Восток» 19 июня вместо конкурса пройдёт свадьба представителей одного из народов РФ.   

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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