 

CBS News: в Далласе разработали технологию рентгеновского зрения для смартфонов

18.06.2024, 10:31, Разное
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Исследователи из Техасского университета в Далласе, совместно с учёными из Сеульского национального университета, разработали инновационный микрочип, который можно встроить в смартфоны для использования терагерцового излучения. Эта технология позволяет видеть сквозь различные препятствия без использования вредного рентгеновского излучения.

Микрочип работает в частотном диапазоне от 200 до 400 ГГц и способен генерировать волны от 0,1 ТГц до 10 ТГц. На текущий момент его дистанция сканирования составляет 10 мм. Особенность технологии заключается в возможности проникать сквозь туман, пыль и другие помехи, которые мешают проникновению оптического света. Отражённые волны возвращаются на микрочип, где специальные пиксели обрабатывают сигналы и создают визуальное изображение.

В ходе испытаний учёным удалось воссоздать изображения USB-ключа, лезвия, интегральной схемы и пластиковой шайбы, находящихся всего в одном сантиметре от чипа. В дальнейших экспериментах планируется увеличить дистанцию сканирования до 12,7 см, что значительно расширит возможности новой технологии.

Этот прорыв открывает новые перспективы для медицинской диагностики, индустрии безопасности и других областей, требующих точного обнаружения и визуализации объектов сквозь различные материалы и среды.


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