9to5Google: в Европе украли всю партию новых смартфонов Realme GT6 для Испании

Испанское подразделение бренда Realme столкнулось с неприятным событием перед запуском нового смартфона GT6. Всю первую партию устройств, предназначенных для продажи в стране, похитили. Попытки вернуть украденные телефоны оказались безуспешными, что заставило компанию признать неизбежные неудобства для клиентов. Из-за этого Realme не может гарантировать наличие устройств в первую неделю после запланированного релиза 20 июня.

Сам Realme GT6 обещает интересные характеристики, включая OLED-экран с разрешением 1,5K, частотой 120 Гц и яркостью 6000 нит. Внутри установлен процессор Snapdragon 8s Gen 3, а аккумулятор на 5500 мАч поддерживает быструю проводную зарядку мощностью 120 Вт.

Хотя дата и цена для РФ пока не объявлены, ожидается, что новинка также появится на российском рынке.

Ранее было известно о утечке результатов тестирования неанонсированных смартфонов Google в Geekbench.