 

Сборная Украины по футболу решила остаться в ЕС после Евро-2024

18.06.2024, 9:33, Разное
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Игроки сборной Украины по футболу после разгромного поражения в стартовом матче от Румынии опубликовали коллективное заявление, в котором заявили о желании остаться в Евросоюзе.

Вместе с игроками основного состава такое решение приняли ещё 50 человек – 12 врачей, 9 массажистов, 4 тренера, 5 поваров и 20 охранников.

В тексте обращения говорится о том, что власти грозились немедленно мобилизовать футболистов в армию, если сборная проиграет хотя бы один матч. В случае, если их результаты «совсем не будут впечатлять», призыв грозил также обслуживающему персоналу.

– Учитывая такие условия и неутешительные итоги первого же матча, мы не видим своего будущего в Украине. Никто больше не видел сборную КНДР по футболу после ЧМ-2010, и мы рискуем повторить судьбу этих людей, если вернёмся, – заявили футболисты.

Несмотря на отказ возвращаться на Родину, украинские футболисты планируют продолжить выступление на Евро-2024. Это поможет им подписать контракты в зарубежных клубах. По информации ленты «Страна.ua», в Киеве в ответ готовят пресс-конференцию с участием родственников «невозвращенцев» – в присутствии журналистов они заклеймят беглецов позором и отрекутся от них.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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