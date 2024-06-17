«Где просфоры, твари? Где кагор?»: папа римский Франциск неожиданно обрушился на службу снабжения Святого Престола

Папа римский Франциск неожиданно обрушился на службу снабжения Святого Престола и обвинил её в дефиците базовых католических принадлежностей. Видео с гневной речью понтифика распространилось в ватиканских социальных сетях.

Франциск лично посетил Сикстинскую капеллу и пообщался с её работниками и служителями. Видеосъёмку, судя по всему, вёл кто-то из них – на опубликованных кадрах разъярённый папа римский выгоняет из храма немногочисленных туристов, после чего по служебному телефону звонит в Апостольский дворец.

«Вы там совсем края потеряли? Посмотрите на них, суки! Вы там сидите в своих кельях с мальчиками из хора, а здесь нет ***** (ничего – прим.), шаром покати. Где просфоры, твари? Где кагор? Младший состав сутаны пятый год одни и те же носит. Вы там только жируете в своих кабинетах, а работать разучились совсем, да? Так я сейчас возьму ребят, мы придём и вас научим», – кричит папа римский в трубку.

В пресс-службе престола отказались комментировать ролик по существу, но предположили, что он сгенерирован нейросетями. Там также не стали объяснять, откуда Франциск так хорошо знает русский язык.

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