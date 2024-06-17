 

Судей-мужчин больше не будут назначать на бракоразводные процессы

17.06.2024, 17:13, Разное
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Судьи-мужчины больше не будут вести бракоразводные процессы в России – такое решение принял Верховный суд после совместного обращения ряда правительственных некоммерческих организаций, которые защищают права женщин.

Активисток обеспокоил тот факт, что такие судьи могут принимать решения в пользу мужей.

– Согласно тревожащей статистике, судебные решения в бракоразводных процессах, которые можно охарактеризовать как «благоприятствующие (бывшему) мужу» принимаются в 2,14% случаев, если судья – женщина, и в 18,2% случаев, если судья – мужчина. Разница в 8,5 раз не может быть объяснена простым совпадением – судьи-мужчины осознанно «подыгрывают» одной из сторон, – говорится в тексте обращения.

Лишь в малой части вышеупомянутых случаев удавалось подать апелляцию и выиграть её. Кроме того, никто не гарантировал потерпевшим, что в высшей инстанции судьёй непременно будет женщина, и в некоторых случаях они вновь проигрывали дело и даже были вынуждены платить судебные издержки. Решение ВС призвано исключить такие ситуации, защитить право женщин на справедливое судебное разбирательство в их пользу, укрепить институты семьи и значение традиционных ценностей в жизни общества.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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