 

Chery опубликовала изображение удлиненного кроссовера Tiggo 8L

17.06.2024, 16:45, Разное
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Китайский автопроизводитель Chery представил в родной стране новое поколение кроссовера Tiggo 8L, которое претерпело значительные изменения по сравнению с предыдущей версией Tiggo 8 Pro Max, продающейся в России.

Габариты автомобиля выросли во всех измерениях: длина на 75 мм (до 4795 мм), ширина на 70 мм (до 1930 мм), а высота на 20 мм (до 1725 мм). Размер колесной базы также увеличился на 60 мм и теперь составляет 2770 мм. Новинка будет предлагаться как с пяти-, так и с семиместным салоном.

Под капотом Tiggo 8L расположится 2,0-литровый турбомотор мощностью 254 л.с., работающий в паре с классической восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. Привод может быть как передним, так и полным. Максимальная скорость кроссовера с таким силовым агрегатом составит 200 км/ч.

Ожидается, что премьера нового Chery Tiggo 8L для российского рынка состоится до конца 2024 года. Кроме того стало известно, что дилеры Geely начали продажи в РФ обновленного кроссовера Atlas с системой полного привода. Под капотом новинки установлен двухлитровый турбомотор мощностью 200 л.с., работающий в связке с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. Модель будет доступна в трех комплектациях: Luxury (3,4 млн рублей), Flagship (3,6 млн рублей) и Flagship Sport (3,7 млн рублей).


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