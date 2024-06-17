Единственный в России спорткар Mitsuoka Orochi выставили на продажу за 21 млн рублей

Для ценителей редких и необычных автомобилей выставили на продажу уникальный спорткар Mitsuoka Orochi. Этот автомобиль славится как один из самых необычных в мире.

Как пишет “Авто.ру”, единственный в РФ экземпляр белого купе 2010 года выпуска с пробегом 26,2 тыс. км продает владелец из Владивостока за 21 млн рублей.

Mitsuoka Orochi выпускался с 2006 по 2014 год и оснащался 3,3-литровым двигателем V6 от Toyota. Судя по фотографиям в объявлении, автомобиль находится в отличном состоянии.

Sвое название спорткар получил в честь восьмиголового и восьмихвостого дракона из японской мифологии.

Стоит отметить, что недавно в РФ также выставили на продажу ВАЗ-2106 1993 года выпуска, который за 30 лет проехал всего 63 км. Автомобиль, находящийся в состоянии нового, продают в Нефтеюганске за 2 млн рублей.

Красный седан с карбюраторным двигателем объемом 1,3 литра и мощностью 64 л.с. всю свою жизнь провел в одних руках. Причины, по которым автомобиль не эксплуатировался более 30 лет, неизвестны.