 

Чтение на лето – правительство РФ утвердило список литературы, обязательной к ознакомлению для госслужащих

17.06.2024, 15:33, Разное
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Правительство России утвердило список произведений художественной литературы, обязательной к изучению для государственных служащих.

Эта мера позволит поднять уровень «политической грамотности» без больших затрат на пропаганду и агитацию.

В список литературы вошли «Приключения Чиполлино» (Джанни Родари) в исправленном и дополненном издании – теперь Чиполлино не положительный, а отрицательный герой, «бузотёр и смутьян». Ещё один рекомендованный роман – «На Западном фронте без перемен» (Эрих Мария Ремарк), из которого переводчики Политиздата исключили антивоенный пафос и сосредоточили фокус на пораженческих настроениях в западном обществе.

Также для чиновников готовят специальную версию «Незнайки на Луне» (Николай Носов) и «Сказки о военной тайне, о Мальчише-Кибальчише и его твёрдом слове» (Аркадий Гайдар). Планируется проводить обсуждения прочитанного и экзамены в форме теста и сочинения по каждому произведению.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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