 

Гурбангулы Бердымухамедов признался, что создал игру Hamster Kombat

17.06.2024, 13:33, Разное
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Экс-президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в эфире телеканала «Золотой век» сделал сенсационное признание — оказалось, что именно под его руководством была создана популярная в Telegram игра Hamster Kombat.

Политик рассказал, что на пенсии он открыл в себе талант программиста и увлёкся блокчейном и криптовалютами. За последний год Бердымухамедов запустил 10 проектов с суммарной капитализацией в районе 5 миллиардов долларов США.

– Мне нравится удивительный мир Web3 и благодаря мне Туркмения сейчас лидер в этой сфере. Если говорить о Hamster Kombat, то я за 40 минут написал код этой игры, – сказал туркменский лидер.

Экс-президент отказался комментировать будущее проекта, однако пообещал всем пользователям достойное вознаграждение — набравший наибольшее количество монет игрок получит лучшего скакуна из конюшни Бердымухамедова, а 10 случайно выбранных счастливчиков получат ваучеры на бесплатный двухнедельный тур по Туркменистану.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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