Мнение «аналитика»: О саммите полусвета… Как всем миром опускали Зеленского?

То, что украинский саммит в Швейцарии провалился, стало понятным ещё до его начала. Когда #Китай не просто отказался участвовать в этой сходке, но сделал это нарочито публично. Мол, не видит Пекин смысла в любых обсуждениях «мира» без России — и эту дипломатическую оплеуху Украине пришлось проглотить.

Ну а то, насколько глубоко саммит провалился, в какое днище, стало понятным незадолго до его окончания. Когда ещё до завершения сборища его покинули вице-президент #США Камала Харрис и канцлер ФРГ Олаф Шольц. Кстати…

ещё вот это фото — зачётно.

На итоговую пресс-конференцию с Владимиром Зеленским отрядили хозяйку саммита Виолу Амерд и главу ЕК Урсулу фон дер Ляйден — обеих «положение обязывает». А в помощь им послали канадского премьера Джастина Трюдо, чилийского президента Габриэля Борича и внезапно лидера Ганы Нана Аддо Данква Акуфо-Аддо. Последний невольно напомнил русскоязычным озорникам театральный #анекдот про «гонца из Пизы».

В общем, ни один реальный мировой лидер, не пожелал позориться перед прессой, натужно озвучивая невзрачные итоги полуторадневного «фотосаммита». Главные результаты которого даже в изложении сервильных западных #СМИ таковы:

— «Саммит в Швейцарии… завершился тем, что ключевые державы отвергли совместное коммюнике», — CNN;

— «Ключевые региональные державы, включая Бразилию, Индию, Южную Африку и Саудовскую Аравию, не подписали совместное коммюнике…, а президент Украины Владимир Зеленский признал, что не все участники [саммита] разделяют его позицию», — The Guardian;

— «Президенту Украины Владимиру Зеленскому не удалось привлечь на свою сторону ключевых стран Глобального Юга на саммите в Швейцарии, что бросило тень на стремление Киева расширить поддержку его войны против России», — Bloomberg;

— «Западные державы и Украина на саммите в Швейцарии… не смогли убедить основные неприсоединившиеся государства присоединиться к их коалиции, и ни одна страна не выступила с инициативой провести следующую встречу такого рода», — Reurers;

— «В саммите приняли участие менее половины стран-членов ООН, что свидетельствует как о всеобщей усталости от долгого конфликта, так и о более актуальных поводах для беспокойства, возникших в последние месяцы… Это мероприятие не окажет никакого влияния на окончание конфликта», — AFP.

А начиналось всё за здравие…

Полтора года назад украиснкий президент Владимир #Зеленский представил т.н. «Формулу мира» из 10 пунктов, которая, по сути была условиями капитуляции России — с разоружением, выплатой репараций, наказанием «виновных» и т.п. Год назад в Копенгагене западные державы, сохраняя веру в успех украинского контрнаступления, решили консолидированно принять её «за основу». Несколько позже на встрече в Джидде, куда позвали и некоторых представителей Третьего мира, родился «гениальный» план: убедить страны Глобального Юга присоединиться к западному давлению на Москву и совместными усилиями навязать ей формулу Зеленского на какой-нибудь большой и представительной конференции. Её предварительно наметили на конец 2023 года, затем перенесли на лето 2024-го.

То есть, по исходному замыслу, предполагалось, что вот эта недавно завершившаяся тусовка в Швейцарии дружно одобрит все 10 пунктов, поддержит санкционное давление Запада на Россию и вынудит её сдаться. За каким хреном это всё странам Глобального Юга, успешно торгующим с Москвой и рассматривающим её конфликт с Киевом как продолжение широкой антиколониальной и антиимперской борьбы, ни украинские, ни тем более западные «мыслители» не подумали. А потому всё пошло немного предсказуемо.

Глобальный Юг это всё в основном проигнорировал. Приглашения потусить нахаляву на швейцарском курорте были разосланы 160 государствам. Собралось в итоге чуть больше 90, причём некоторые, как Бразилия, сразу оговорили ни к чему не обязывающий статус «наблюдателя». Если учесть, что половина стран-участниц так или иначе являются частью Коллективного Запада и его институтов, окажется, что две трети приглашённых незападных стран от визита на саммит уклонились. Часть из них ориентировалась при этом на Москву, часть на Пекин, но важен итог: широкого представительства на мероприятии в Швейцарии не вышло. И это — несомненный провал.

Более того, минимум треть из приехавших в Бюргеншток незападных стран отказались ставить подписи под итоговой декларацией. Даже несмотря на то, что в ней оставили только три из 10 пунктов формулы Зеленского, самых нейтральных — о защите судоходства в Чёрном море, возвращении детей в семьи и передаче ЗАЭС под совместный контроль Киева и МАГАТЭ. И среди «отказников» не какие-то изгои, а вполне влиятельные региональные державы — Индия, Саудовская Аравия, Мексика, Индонезия, ЮАР и ОАЭ. Это ж вот как надо было допечь, например, мексиканцев, у которых со Штатами свободная торговля и прочая NAFTA, чтобы те отказались подписывать документ, призывающий не топить корабли и не атаковать порты! Но украинская делегация на саммите, похоже, это сделала…

Как следствие, возникли нюансы и сместились акценты. Например, если раньше Запад обещал поддерживать Украину до полной победы, то сейчас — уже «столько, сколько потребуется»: т.е. в любой момент можно будет объявить, что помощь Киеву больше не требуется по тем или иным причинам. Из речей исчезли требования о привлечении России к ответственности. В лучшем случае речь идёт о возмещении ущерба, и даже российского президента Владимира Путина можно не арестовывать по ордеру МУС. А до следующей мирной конференции, которая пройдёт неизвестно когда и неизвестно где, но поставит точку в конфликте — «не годы, а месяцы», ибо надо «успеть до выборов в #США».

В сухом остатке:

1. Раскол между Коллективным Западом и Глобальным Югом не только не сгладился, но, пожалуй, даже усилился;

2. Многополярный мир уже не химера, а геополитическая реальность, и его новые «полюса» — реальная сила;

3. «Формулу Зеленского» можно выкидывать на помойку, а формулу мира вырабатывать будет в т.ч. #Россия.

Похоже, Украину, как предсказала на саммите Саудовская Аравия, и впрямь ждут «трудные решения»?

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