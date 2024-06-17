В Перу изучают новые «инопланетные» мумии

Эти мумии были обнаружены несколько лет назад в неназванной перуанской пещере.

Часть из них выглядит как маленькие гуманоиды с овальным черепом, крупными глазами и тонкими конечностями, а часть как довольно крупные и с куда более человекоподобными телами.

В сентябре 2023 года мексиканский уфолог Хайме Мауссан впервые в истории показал тела этих странных мумий в конгрессе Мексики и с тех пор интерес к ним не иссякает. Группа исследователей, которых собрал Мауссан для изучения этих «инопланетных» тел, ранее заявила, что около 30 процентов их генетического состава является чем-то неизвестным и вероятно внеземным. Датировка же показала, что мумиям около 1 тысячи лет.

Группа также показала фото и видео рентгеновских снимков мумий и результаты сканирования их тел, из которых видно, что внутри этих останков в самом деле находятся кости скелета, а не тряпки и проволока. Хотя эти кости сильно смущают многих других экспертов. Часть критиков считает, что мумии были намеренно собраны из костей разных людей и, может быть, животных, и сделали это либо современные люди ради мистификации, либо древние перуанские индейцы в ритуальных целях.

Так или иначе, публике были представлены еще две новые мумии, якобы найденные в той же пещере. Пока доступны лишь пара фотографий с ними. На одной видно сидящее гуманоидное существо с крупным округлым черепом, на другой показано похожее существо, но с вытянутым черепом. У обоих мумий по три пальца на руках и ногах, как и у первых останков. Есть также рентгеновский снимок трехпалых кистей.

На данный момент изучение как новых, так и более ранних мумий продолжается командой Мауссана, хотя критики все чаще мешают их работе.

Так в апреле 2023 года полиция нагрянула на пресс-конференцию Мауссана в Перу и захотела забрать одну из мумий, но не нашли ее. Теперь Мауссан хочет подать в суд иск на 300 миллионов долларов на правительство Перу за причиненный ему ущерб, а также еще один иск, чтобы получить право отправить одну из мумий в США для более тщательного изучения.

Также Мауссан заявил, что в скором времени специалисты из Европы проведут дополнительный генетический анализ останков и хотят проанализировать каждую из найденных мумий.