Рупор кремлевской пропаганды: О наступлении ВСУ в Харьковской области

Относительно оживления в телеге насчет "наступления ВСУ в Харьковской области".

1. Изначально понесли ролик, где просто боец предположил, что противник накапливает силы в глубине Харьковской области для будущего удара. Это растащили и понеслась.

2. Противник уже не первую неделю ведет как наступательные так и контрнаступательные действия в районе Глубокого и в Волчанске, задействуя для этого резервы стянутые с других направлений.

3. На текущий момент эти действия позволили противнику затормозить наступление ВС РФ на севере Харьковской области, ценой существенных тактических уступок и потерь на других направлениях, которые были ослаблены в интересах наращивания группировки ВСУ в Харьковской области. Работино, Крынки, Старомайорское и т.д. – все это последствия.

4. Сейчас противник продолжает наступательные и контрнаступательные действуя, в попытках добиться хотя бы тактических результатов на севере Харьковской области, чтобы оправдать усиление харьковской группировки. Отсюда и контратаки в Волчанске и попытки продавить нашу оборону в Глубоком.

5. Противник вынужден торопиться, так как ему необходимо как можно быстрее стабилизировать ситуацию к северу от Харькова и начать переброску части резервов на Донбасс для стабилизации ситуации на Часов Ярском и Кураховском направлениях. Подготовка к такой переброске уже идет.

6. Соответственно, задача нашей группировки на севере Харьковской области, как можно дольше связывать боями Харьковскую группировку противника в интересах продвижения на других направлениях, где у противника не хватает резервов.

7. Возникающий оперативный цейтнот противник практически наверняка попытается разрешить через ряд атак в Харьковской области, после которых он так или иначе будет переходить к обороне.

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