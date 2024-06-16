 

Apple представит новое приложение для создания изображений с использованием ИИ

16.06.2024, 19:15, Разное
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Apple разрабатывает приложение Image Playground для операционной системы iOS 18, позволяющее пользователям создавать изображения по текстовым командам. Однако все такие изображения будут автоматически маркироваться, чтобы пользователи знали, что они созданы искусственным интеллектом. Информация об этом появилась в издании 9to5Mac.

В ходе недавнего интервью вице-президент Apple по разработке программного обеспечения Крейг Федериги объявил о планах метаданных для отметки изображений, созданных с помощью ИИ. Первые признаки этой функции были обнаружены в бета-версии iOS 18.

Хотя инструменты Apple Intelligence пока недоступны в текущей бета-версии, ожидается их появление в этом году. Также известно, что некоторые функции могут стать платными или интегрироваться в другие услуги, включая подписку на ChatGPT Plus, доступную напрямую из “Настроек”.

iOS 18 сейчас находится в стадии предварительной версии для разработчиков, а публичная бета-версия будет выпущена в следующем месяце. Официальный запуск запланирован на осень 2024 года.


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