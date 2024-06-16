Фрегат «Адмирал Горшков» совместно с РВФ Кубы пресёк попытку 27 кубинцев бежать во Флориду на плоту
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Во Флоридском проливе продолжаются совместные учения Революционного
военного флота Кубы и кораблей российского Северного флота. В ходе учений
российские моряки выполнили реальную боевую задачу – они задержали плот, на
котором 27 кубинских граждан пытались бежать в США.
В ночь на субботу «Адмирал Горшков» совместно с кубинским
сторожевиком «Гавана» выполнял манёвры во Флоридском проливе в двух милях к
северу от 23-й параллели. В 01:03 по местному времени матрос-наблюдатель увидел
на экране тепловизора неизвестный объект и немедленно доложил командиру. Тот в
свою очередь связался с командиром «Гаваны» и он предположил, что матрос
заметил импровизированное плавсредство с предателями кубинской революции.
«На корабле сыграли тревогу, моряки заняли места по боевому
расписанию и началось преследование. Через час фрегат настиг плот,
изготовленный из старого грузовика, на котором находилось 27 человек.
Отделение морской пехоты принудило экипаж плота к сдаче», – рассказали моряки.
Большую помощь «Адмиралу Горшкову» оказала атомная подлодка
«Казань». Она всплыла в полумиле от плота, перекрыв ему путь к американскому берегу.
Задержанные кубинцы показали на допросе, что хотели покинуть (предать) Родину, преодолев
по воде 177
километров. Плот приводили в
движение самодельными вёслами, которыми пассажиры гребли по очереди.
Фрегат с задержанными следует в порт
Гаваны, где их передадут народному правосудию.
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