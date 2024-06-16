 

Фрегат «Адмирал Горшков» совместно с РВФ Кубы пресёк попытку 27 кубинцев бежать во Флориду на плоту

16.06.2024, 17:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Во Флоридском проливе продолжаются совместные учения Революционного
военного флота Кубы и кораблей российского Северного флота. В ходе учений
российские моряки выполнили реальную боевую задачу – они задержали плот, на
котором 27 кубинских граждан пытались бежать в США.

В ночь на субботу «Адмирал Горшков» совместно с кубинским
сторожевиком «Гавана» выполнял манёвры во Флоридском проливе в двух милях к
северу от 23-й параллели. В 01:03 по местному времени матрос-наблюдатель увидел
на экране тепловизора неизвестный объект и немедленно доложил командиру. Тот в
свою очередь связался с командиром «Гаваны» и он предположил, что матрос
заметил импровизированное плавсредство с предателями кубинской революции.

«На корабле сыграли тревогу, моряки заняли места по боевому
расписанию и началось преследование. Через час фрегат настиг плот,
изготовленный из старого грузовика, на котором находилось 27 человек.
Отделение морской пехоты принудило экипаж плота к сдаче», – рассказали моряки.

Большую помощь «Адмиралу Горшкову» оказала атомная подлодка
«Казань». Она всплыла в полумиле от плота, перекрыв ему путь к американскому берегу.
Задержанные кубинцы показали на допросе, что хотели покинуть (предать) Родину, преодолев
по воде 177
километров. Плот приводили в
движение самодельными вёслами, которыми пассажиры гребли по очереди.

Фрегат с задержанными следует в порт
Гаваны, где их передадут народному правосудию.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.06 / Мнение «аналитика»: О самой необычной русской силе… Теперь победа точно будет?

17.06 / Мнение: Американская Бузова. Англия сдалась

17.06 / Мнение «аналитика»: О саммите наглядно: картинки, цифры, факты… Чей провал?

16.06 / Рупор кремлевской пропаганды: Захват заложников в Ростовском СИЗО

16.06 / Рупор кремлевской пропаганды: О переходе западных систем ИИ под полный контроль военных

16.06 / Рупор кремлевской пропаганды: Переговоры перед штурмом

16.06 / Рупор кремлевской пропаганды: Работа судоверфи в Шанхае

16.06 / Врачи напомнили об опасности употребления холодного шампанского в жару

16.06 / Мнение: Для вас, дорогие москвичи

16.06 / Рупор кремлевской пропаганды: О росте цен на снаряды

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика