Фрегат «Адмирал Горшков» совместно с РВФ Кубы пресёк попытку 27 кубинцев бежать во Флориду на плоту

Во Флоридском проливе продолжаются совместные учения Революционного

военного флота Кубы и кораблей российского Северного флота. В ходе учений

российские моряки выполнили реальную боевую задачу – они задержали плот, на

котором 27 кубинских граждан пытались бежать в США.

В ночь на субботу «Адмирал Горшков» совместно с кубинским

сторожевиком «Гавана» выполнял манёвры во Флоридском проливе в двух милях к

северу от 23-й параллели. В 01:03 по местному времени матрос-наблюдатель увидел

на экране тепловизора неизвестный объект и немедленно доложил командиру. Тот в

свою очередь связался с командиром «Гаваны» и он предположил, что матрос

заметил импровизированное плавсредство с предателями кубинской революции.

«На корабле сыграли тревогу, моряки заняли места по боевому

расписанию и началось преследование. Через час фрегат настиг плот,

изготовленный из старого грузовика, на котором находилось 27 человек.

Отделение морской пехоты принудило экипаж плота к сдаче», – рассказали моряки.

Большую помощь «Адмиралу Горшкову» оказала атомная подлодка

«Казань». Она всплыла в полумиле от плота, перекрыв ему путь к американскому берегу.

Задержанные кубинцы показали на допросе, что хотели покинуть (предать) Родину, преодолев

по воде 177

километров. Плот приводили в

движение самодельными вёслами, которыми пассажиры гребли по очереди.

Фрегат с задержанными следует в порт

Гаваны, где их передадут народному правосудию.

—