 

Британские болельщики рискуют лишиться Евро-2024 из-за плохого поведения

16.06.2024, 15:55, Разное
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Футбольная ассоциация Англии (FA) предупредила своих болельщиков, что они могут лишиться билетов на матчи предстоящего чемпионата Европы-2024 в случае неподобающего поведения на улицах немецкого города Мюнхена.

Агрессивным болельщикам также грозит запрет на посещение домашних матчей. Для поддержания порядка на матчах с участием сборной Англии FA направит собственную охрану и стюардов на помощь немецким правоохранительным органам. Первый матч на турнире англичане проведут уже сегодня, 16 июня, в 22:00 по московскому времени. Их соперником станет сборная Сербии.


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