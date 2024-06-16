Британские болельщики рискуют лишиться Евро-2024 из-за плохого поведения

Футбольная ассоциация Англии (FA) предупредила своих болельщиков, что они могут лишиться билетов на матчи предстоящего чемпионата Европы-2024 в случае неподобающего поведения на улицах немецкого города Мюнхена.

Агрессивным болельщикам также грозит запрет на посещение домашних матчей. Для поддержания порядка на матчах с участием сборной Англии FA направит собственную охрану и стюардов на помощь немецким правоохранительным органам. Первый матч на турнире англичане проведут уже сегодня, 16 июня, в 22:00 по московскому времени. Их соперником станет сборная Сербии.