 

Сергей Волков отказывается играть за “Краснодар”

16.06.2024, 13:40, Разное
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Сергей Волков покинул тренировочный сбор “Краснодара”, заявив о своем желании покинуть клуб. По неофициальным данным, защитник намерен перейти в “Зенит”. Однако, несмотря на интерес сине-бело-голубых к игроку в начале июня, трансфер пока под вопросом.

Источники утверждают, что “Зенит” не спешит оформлять сделку. Волков же, у которого действует контракт с “Краснодаром” еще на два года, готов бойкотировать тренировки, если его не отпустят.

По итогам минувшего сезона “Краснодар” занял второе место в РПЛ, уступив чемпионский титул “Зениту”. В 29 сыгранных за команду матчах Волков сделал три результативные передачи. Ранее сообщалось, что “Зенит” был готов заплатить за его переход 5 миллионов евро. Ожидалось, что игрок подпишет с клубом трехлетний контракт.


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