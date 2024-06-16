Сергей Волков отказывается играть за “Краснодар”

Сергей Волков покинул тренировочный сбор “Краснодара”, заявив о своем желании покинуть клуб. По неофициальным данным, защитник намерен перейти в “Зенит”. Однако, несмотря на интерес сине-бело-голубых к игроку в начале июня, трансфер пока под вопросом.

Источники утверждают, что “Зенит” не спешит оформлять сделку. Волков же, у которого действует контракт с “Краснодаром” еще на два года, готов бойкотировать тренировки, если его не отпустят.

По итогам минувшего сезона “Краснодар” занял второе место в РПЛ, уступив чемпионский титул “Зениту”. В 29 сыгранных за команду матчах Волков сделал три результативные передачи. Ранее сообщалось, что “Зенит” был готов заплатить за его переход 5 миллионов евро. Ожидалось, что игрок подпишет с клубом трехлетний контракт.