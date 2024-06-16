 

Депутаты Госдумы признали необходимость борьбы с этнической преступностью

16.06.2024, 13:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Депутаты Госдумы Гия Чавчавадзе и Хасан Мамедбеков признали необходимость организованно, на государственном уровне бороться с этнической преступностью.

По словам парламентариев, русские и белорусы всё чаще сбиваются в банды по национальному признаку. Чавчавадзе рассказал, что недавно к нему пришёл его дядя и высказал недовольство криминальной обстановкой.

– Мой дядя – очень уважаемый человек, раньше он в Москве рынок держал, теперь в Краснодаре. Его все знают, на него все мечтают работать, его ещё в девяностых короновали. И он приходит, и говорит, что какие-то люди сбились в банду и нападают на его людей, на его курьеров, даже рынок громили. Говорят, что его бизнес русским людям мешает. Это нацизм настоящий, – пожаловался он.

В свою очередь Мамедбеков заявил, что приезжие преступники не учитывают сложившийся баланс сил и не уважают страну пребывания.

– Я раньше думал, что у нас в стране нет этнической преступности, а она, оказывается есть. Белорусы приезжают к нам в Россию как к себе домой, они не чтят обычаи, им плевать на традиции. Творят, что хотят, нарушают законы – и людские, и государственные, и другие… Это звери настоящие без понятий, – возмущён депутат.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.06 / Мнение: Американская Бузова. Англия сдалась

17.06 / Мнение «аналитика»: О саммите наглядно: картинки, цифры, факты… Чей провал?

16.06 / Рупор кремлевской пропаганды: Захват заложников в Ростовском СИЗО

16.06 / Рупор кремлевской пропаганды: О переходе западных систем ИИ под полный контроль военных

16.06 / Рупор кремлевской пропаганды: Переговоры перед штурмом

16.06 / Рупор кремлевской пропаганды: Работа судоверфи в Шанхае

16.06 / Врачи напомнили об опасности употребления холодного шампанского в жару

16.06 / Мнение: Для вас, дорогие москвичи

16.06 / Рупор кремлевской пропаганды: О росте цен на снаряды

16.06 / Профсоюзы предложили перечислять 10% зарплаты трудящихся на покупку облигаций Минфина

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика