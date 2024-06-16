Депутаты Госдумы признали необходимость борьбы с этнической преступностью

Депутаты Госдумы Гия Чавчавадзе и Хасан Мамедбеков признали необходимость организованно, на государственном уровне бороться с этнической преступностью.

По словам парламентариев, русские и белорусы всё чаще сбиваются в банды по национальному признаку. Чавчавадзе рассказал, что недавно к нему пришёл его дядя и высказал недовольство криминальной обстановкой.

– Мой дядя – очень уважаемый человек, раньше он в Москве рынок держал, теперь в Краснодаре. Его все знают, на него все мечтают работать, его ещё в девяностых короновали. И он приходит, и говорит, что какие-то люди сбились в банду и нападают на его людей, на его курьеров, даже рынок громили. Говорят, что его бизнес русским людям мешает. Это нацизм настоящий, – пожаловался он.

В свою очередь Мамедбеков заявил, что приезжие преступники не учитывают сложившийся баланс сил и не уважают страну пребывания.

– Я раньше думал, что у нас в стране нет этнической преступности, а она, оказывается есть. Белорусы приезжают к нам в Россию как к себе домой, они не чтят обычаи, им плевать на традиции. Творят, что хотят, нарушают законы – и людские, и государственные, и другие… Это звери настоящие без понятий, – возмущён депутат.

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