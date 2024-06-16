 

Рупор кремлевской пропаганды: “Зловещая сила”

16.06.2024, 12:55, Разное
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"Зловещая сила"

В итоговом коммюнике саммита G7 Китай упоминался 28 раз, пишет The New York Times. Однако в отличие от недавнего прошлого, когда к КНР относились как партнёру, почти во всех упоминаниях Пекин фигурировал как некая зловещая сила, аналогичная России.

Он незаметно присутствовал на саммите G7 в Италии. Китай выступал в качестве спасителя, как говорится в итоговом коммюнике, «российской военной машины», в качестве усиливающейся угрозы в Южно-Китайском море, а также в качестве своенравного экономического игрока, заваливающего западные рынки своими электромобилями и угрожающего не поставлять критически важные минералы, необходимые для высокотехнологичных отраслей.
Всего в итоговом коммюнике было 28 отсылок к Китаю, и почти все они описывают Пекин как зловещую силу.
Контраст с тем, как представляли Поднебесную всего несколько лет назад, очень серьёзен.
На прошлых саммитах крупнейшие экономики Запада часто говорили об объединении с Пекином усилий для борьбы с изменением климата, терроризмом и распространением ядерного оружия.

Хотя Китай никогда не приглашали в G7, как когда-то Россию, Пекин часто описывали как «партнёра», поставщика и, прежде всего, превосходного покупателя различных товаров — от немецких автомобилей до французской модной одежды.
Но теперь это уже не так. В этом году Китай и Россия часто обсуждались в одном и том же ключе и тех же грозных выражениях, что, возможно, было естественным результатом их углубляющегося партнёрства.

https://russian.rt.com/inotv/2024-06-16/NYT-Kitaj-teper-vmeste-s – цинк

Ну так еще с конца десятых Китай официально числится у США врагом, что находит отражение к доктринальных документов.
Теперь же США активнее подключают к Холодной войне  против Китая своих сателлитов в рамках подготовки масштабной экономической войны против Китая (куда безусловно будет вовлечена Европа), а также в рамках подготовки будущей войны за Тайвань. Сейчас просто идет этап стигматизации и демонизации Китая. Поэтому и подобные посылы. Мы этот этап в отношениях с Западом в свое время тоже прошли.

Источник: Colonel Cassad


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