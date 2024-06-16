 

Нейробиолог рассказала об особенностях работы человеческого глаза

16.06.2024, 12:30, Разное
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В темноте запускается “палочковый аппарат” нашего зрения, который отвечает за восприятие света, а не цвета. Нейробиолог Сара Паттерсон из Университета Рочестера объяснила это тем, что глаза человека содержат два типа фоторецепторов: палочки и колбочки. Палочки, чувствительные даже к слабому свету, активируются при воздействии небольшого количества фотонов и позволяют нам различать предметы в темноте.

При ярком свете работают колбочки – рецепторы фотопического зрения. Их превалирование в зрительной системе нейтрализуется при наступлении темноты, уступая место палочкам. Из-за этого взаимодействия восприятие цветов в темноте становится невозможным, и мы не можем четко различить оттенки.


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