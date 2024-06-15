Рупор кремлевской пропаганды: Путинская консерва
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На Украине закрыли в СИЗО персонажа, который вел канал "Супернова". Якобы за выдачу информации о перемещении поставок НАТОвской техники на территории Украины.
На самом деле у него дома были обнаружены портреты Путина, Лукашенко и Пригожина, 5 дисков песен Акима Апачева, шевроны ЧВК Вагнер, календарь с Адамом Кадыровым и напечатанные листовки в поддержку ухилянтов.
Наконец то старая путинская консерва была раскрыта.
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Источник: Colonel Cassad
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