 

Рупор кремлевской пропаганды: Путинская консерва

15.06.2024, 23:34, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

На Украине закрыли в СИЗО персонажа, который вел канал "Супернова". Якобы за выдачу информации о перемещении поставок НАТОвской техники на территории Украины.

На самом деле у него дома были обнаружены портреты Путина, Лукашенко и Пригожина, 5 дисков песен Акима Апачева, шевроны ЧВК Вагнер, календарь с Адамом Кадыровым и напечатанные листовки в поддержку ухилянтов.

Наконец то старая путинская консерва была раскрыта.

Источник: Colonel Cassad


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.06 / Главный учитель России: «С началом изучения английского языка дорога на зону становится короче»

16.06 / Гастроэнтеролог описал шесть признаков старения

16.06 / Во вторник начнется Третья мировая война

16.06 / Мнение «аналитика»: О начале раздела Украины между Россией и… А ведь неожиданно, да?

16.06 / Мнение: Русская тоска

16.06 / Рупор кремлевской пропаганды: Швейцария и пустота

16.06 / Мнение: Чемпион русского минора

15.06 / Мнение: Город Кувшиново, переименования в Бердянске и большевики о русской истории

15.06 / Рупор кремлевской пропаганды: Заложники вечной войны

15.06 / Мнение: Цены и рубль

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика