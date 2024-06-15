Мнение: Цены и рубль

Вспомним вывод из предыдущего поста про цены: «с 2007 года всё выросло примерно вчетверо». Один читатель в комментариях проницательно подметил, что «ведь и доллар с тех пор вырос примерно в 4 раза». Ну да! В середине «нулевых» доллар был примерно 27 рублей, у нас он в прошлом году уже побывал выше 100 р., сейчас его судорожно из последних сил держат на отметке 90.

И что это означает? Это позволяет лишний раз посмеяться над представителями «простого народа», которые раньше, при полной поддержке российской пропаганды, очень любили вещать на тему «А что нам этот ваш рост курса доллара? Мы люди простые, зарплату получаем в рублях, платим везде рублями – нас доллар не касается! Какое нам дело, что там с ним, растет он или падает?» Очень была популярная такая риторика, отучили, стало быть, народ от преклонения перед Желтым Дьяволом.

Но теперь, как уже шутят, у России теперь кумир настоящий желтый дьявол – Юань. А вот это удивительное «совпадение» уровня роста цен с масштабом падения рубля к баксу (и вообще к валюте) нам показывает, что в реальности мера обесценивания рубля имеет хорошее практическое значение: можно увидеть, насколько вырастут ВСЕ цены.

А то ишь, попытались убедить сами себя, что курс рубля к доллару якобы только «для богатеев». Что это может быть интересно только тем, кто покупает себе импортные тачки или, допустим, квартиры. А морковку, мол, с картошкой «мы у себя выращиваем», и поэтому к курсу они отношения не имеют.

Да фиг там. Насколько падает рубль, настолько со временем вырастут в цене не только квартиры, но и картошка, и капуста, и те же помидоры. Падение собственных денег – это универсальный маркер. Поскольку деньги, те же рубли – это ведь тоже товар. Дешевеют рубли – вздорожает всё.